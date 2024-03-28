Автомобили-самолеты AirCar начнут производить в Китае

Автомобили-самолеты AirCar начнут производить в КитаеПодписано соглашение
AirCar — это не просто концепт-кар, а сертифицированный летающий автомобиль. Это двухрежимное транспортное средство плавно превращается из автомобиля в самолет менее чем за три минуты. Получить сертификат летной годности было непросто — AirCar прошел жесткие испытания, включая 70 часов полета и более 200 взлетов и посадок. Кроме того, в 2021 году он успешно совершил 35-минутный междугородний перелет.
Лицензия на производство предоставляет компании Hebei Jianxin Flying Car Technology Co. эксклюзивные права на производство AirCar в определенном регионе Китая. Хотя финансовые детали не разглашаются, это соглашение является важным шагом для KleinVision, делающим летающие автомобили еще на шаг ближе к потребителям.
Компания KleinVision не останавливается на достигнутом. Они стремятся получить сертификат CS-32 Европейского агентства авиационной безопасности, который снимет ограничения на производство в регионе. Кроме того, готовится обновление двигателя.