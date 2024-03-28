Автомобили-самолеты AirCar начнут производить в Китае

Лицензия на производство предоставляет компании Hebei Jianxin Flying Car Technology Co. эксклюзивные права на производство AirCar в определенном регионе Китая. Хотя финансовые детали не разглашаются, это соглашение является важным шагом для KleinVision, делающим летающие автомобили еще на шаг ближе к потребителям.

Компания KleinVision не останавливается на достигнутом. Они стремятся получить сертификат CS-32 Европейского агентства авиационной безопасности, который снимет ограничения на производство в регионе. Кроме того, готовится обновление двигателя.