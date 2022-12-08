Автомобили Tesla получат "зрение" нового поколения

Автомобили Tesla получат "зрение" нового поколенияНачиная со следующего месяца
Компания Tesla сообщила Федеральной комиссии по связи США, что планирует выпустить на рынок новый радар, начиная со следующего месяца. Как отметило Electrek, этот шаг вызывает больше разговоров по поводу необходимых обновлений ПО для достижения обещанного полного автопилота.
С 2016 года Tesla утверждала, что все ее автомобили будут иметь "все необходимое оборудование", чтобы стать “самодвижущимися”. Оказалось, что это не так.
Автопроизводителю пришлось не только обновить аппаратное обеспечение в некоторых случаях, но даже удалить некоторые устройства. Сначала это был радар на передней панели, а в последнее время - ультразвуковые датчики.
Все это является частью подхода "Tesla Vision", в рамках которого автопроизводитель считает, что лучший способ достичь возможности самостоятельного вождения - это использовать только камеры. Логика заключается в том, что дороги предназначены для людей, которые управляют автомобилями с помощью зрения (глаза) и биологических нейронных сетей (мозг).
Tesla считает, что лучший способ повторить это - использовать камеры вместо глаз и нейронные сети компьютера вместо мозга.