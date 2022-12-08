Автомобили Tesla получат "зрение" нового поколения

С 2016 года Tesla утверждала, что все ее автомобили будут иметь "все необходимое оборудование", чтобы стать “самодвижущимися”. Оказалось, что это не так.

Автопроизводителю пришлось не только обновить аппаратное обеспечение в некоторых случаях, но даже удалить некоторые устройства. Сначала это был радар на передней панели, а в последнее время - ультразвуковые датчики.

Все это является частью подхода "Tesla Vision", в рамках которого автопроизводитель считает, что лучший способ достичь возможности самостоятельного вождения - это использовать только камеры. Логика заключается в том, что дороги предназначены для людей, которые управляют автомобилями с помощью зрения (глаза) и биологических нейронных сетей (мозг).

Tesla считает, что лучший способ повторить это - использовать камеры вместо глаз и нейронные сети компьютера вместо мозга.