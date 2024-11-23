Автомобили Tesla стали лидерами, но по числу аварий со смертельным исходом

В исследовании использовались данные Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США, полученные из Системы отчетности по анализу смертельных случаев (FARS) страны. Предполагается, что поведение водителя, а не конструкция автомобиля, может быть значительным фактором в этих происшествиях. Люди слишком надеются на автопилот компании.

Карл Брауэр, аналитик iSeeCars, подчеркнул, что предотвращение аварий во многом зависит от бдительности водителя и соблюдения правил безопасного вождения.

Система автопилота Tesla привлекла к себе пристальное внимание: в 2022 году NHTSA сообщило, что автомобили Tesla были вовлечены в 70% аварий, связанных с «системами помощи водителю».