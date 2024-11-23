Автомобили Tesla стали лидерами, но по числу аварий со смертельным исходом

Опубликовано 23 ноября 2024, 12:581 мин.
Автомобили Tesla стали лидерами, но по числу аварий со смертельным исходомСреди всех марок автомобилей
Недавний анализ, проведенный компанией iSeeCars, утверждает, что автомобили Tesla имеют самый высокий уровень аварий со смертельным исходом среди автомобильных марок, опережая Kia, Buick, Dodge и Hyundai.
В исследовании использовались данные Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA) США, полученные из Системы отчетности по анализу смертельных случаев (FARS) страны. Предполагается, что поведение водителя, а не конструкция автомобиля, может быть значительным фактором в этих происшествиях. Люди слишком надеются на автопилот компании.
Карл Брауэр, аналитик iSeeCars, подчеркнул, что предотвращение аварий во многом зависит от бдительности водителя и соблюдения правил безопасного вождения.
Система автопилота Tesla привлекла к себе пристальное внимание: в 2022 году NHTSA сообщило, что автомобили Tesla были вовлечены в 70% аварий, связанных с «системами помощи водителю».