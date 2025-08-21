Автопилот Tesla начали тестировать в Японии

За рулём находится водитель-наблюдатель, но управление полностью выполняет система. Компания планирует вывести FSD на рынок сразу после того, как выполнит все местные требования безопасности. Новая функция будет доступна не только для новых машин, но и для уже проданных в Японии Tesla.

О планах выхода FSD в Таиланде рассказал лично Илон Маск в соцсети X. Отвечая на вопрос одного из местных владельцев Tesla, он подтвердил, что система готовится к запуску, но пока ждёт одобрения властей.

Эксперты отмечают, что Tesla стремится сделать FSD глобальной услугой и поэтому старается быстро продвигать её в новые регионы.