Автопилот Tesla обвинили в смертельной аварии в Нидерландах

Опубликовано 16 июня 2025, 07:301 мин.
Автопилот Tesla обвинили в смертельной аварии в НидерландахНо ничего не докажешь
В сентябре 2024 года в Нидерландах, на трассе N348 возле города Схалкхаар, произошла серьёзная авария с участием автомобиля Tesla. В результате столкновения с грузовиком погибли мужчина (52 года) и женщина (35 лет) из города Раалте. Tesla выехала на встречную полосу и загорелась после удара. Водитель грузовика получил тяжёлые травмы, но выжил.
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По словам эксперта по расследованию ДТП Антони Бaaн Хофмана, авария могла произойти из-за сбоя автопилота Tesla. Он отметил, что если виноват автопилот, то Tesla должна нести ответственность. Возможно, система была активирована, а затем неожиданно отключилась, и водитель не успел отреагировать. К сожалению, точные причины установить невозможно — автопилот-компьютер был полностью разрушен в огне, а Tesla заявила, что не сохранила никаких данных в облаке.
СМИ со ссылкой на аналитиков тоже утверждают, что таких случаев больше, чем признаёт сама компания.