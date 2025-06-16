Автопилот Tesla обвинили в смертельной аварии в Нидерландах

По словам эксперта по расследованию ДТП Антони Бaaн Хофмана, авария могла произойти из-за сбоя автопилота Tesla. Он отметил, что если виноват автопилот, то Tesla должна нести ответственность. Возможно, система была активирована, а затем неожиданно отключилась, и водитель не успел отреагировать. К сожалению, точные причины установить невозможно — автопилот-компьютер был полностью разрушен в огне, а Tesla заявила, что не сохранила никаких данных в облаке.

СМИ со ссылкой на аналитиков тоже утверждают, что таких случаев больше, чем признаёт сама компания.