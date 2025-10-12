Автопилот Tesla продолжил нарушать ПДД. Федеральное расследование начато

Несмотря на название, FSD не делает машину полностью автономной, потому что требует постоянного контроля со стороны водителя. Вот только это не спасает от нарушений ПДД: машины проезжали на красный свет, перестраивались во встречный поток и игнорировали дорожные знаки. NHTSA проверяет 58 жалоб, включая 14 аварий и 23 пострадавших, особое внимание уделяется шести случаям столкновений при проезде на красный свет и инцидентам возле железнодорожных переездов.

Хоть Tesla недавно и выпустила обновление для FSD, расследование NHTSA всё ещё может привести к отзыву автомобилей или ограничению функций автопилота. На фоне новостей акции компании упали на 2,1%.