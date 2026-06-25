Автопилот Tesla стал причиной смерти женщины. Компания обвиняет водителя

Авария произошла в Техасе. Местный шериф сообщил, что машина двигалась с включённой системой автоматического вождения. Однако глава отдела ИИ Tesla Эшок Эллусвами написал, что именно водитель разогнал автомобиль до 117 км/ч и продолжал давить на газ даже после столкновения.

Сейчас технология находится под следствием американских властей (и не только из-за последнего случая). Они проверяют, предупреждает ли система водителей о плохих погодных условиях, когда она не может нормально видеть дорогу.