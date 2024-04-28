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Авто
Опубликовано 28 апреля 2024, 15:20
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Автопилот Tesla уже привел к 13 смертельным авариям в США

Компания под пристальным вниманием
Американские регулирующие органы выразили серьезную обеспокоенность по поводу «системы помощи водителю» компании Tesla после трехлетнего расследования, в ходе которого было выявлено по меньшей мере 13 аварий со смертельным исходом, связанных с этой функцией.
Автопилот Tesla уже привел к 13 смертельным авариям в США
© Ferra

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнаружила критический пробел в системе безопасности «Autopilot», связанный с «злоупотреблением со стороны водителей», вводящим в заблуждение названием — слово «Автопилот» может вводить водителей в заблуждение относительно возможностей системы, и слабым контролем за водителем.

Это побудило NHTSA начать новое расследование, чтобы оценить эффективность отзыва автомобилей Tesla в декабре 2023 года, направленного на устранение этих проблем. Отзыв включал в себя обновление программного обеспечения и более строгие предупреждения, призванные поощрить внимательность водителя. Однако NHTSA обеспокоено тем, что этих мер может оказаться недостаточно, и в настоящее время изучает данные о дорожно-транспортных происшествиях и испытаниях, проведенных после отзыва.

Источник:The Guardian
Автор:Максим Многословный
Теги:
#сша
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#авария
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#Tesla