Автопилот Tesla уже привел к 13 смертельным авариям в США

Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) обнаружила критический пробел в системе безопасности «Autopilot», связанный с «злоупотреблением со стороны водителей», вводящим в заблуждение названием — слово «Автопилот» может вводить водителей в заблуждение относительно возможностей системы, и слабым контролем за водителем.

Это побудило NHTSA начать новое расследование, чтобы оценить эффективность отзыва автомобилей Tesla в декабре 2023 года, направленного на устранение этих проблем. Отзыв включал в себя обновление программного обеспечения и более строгие предупреждения, призванные поощрить внимательность водителя. Однако NHTSA обеспокоено тем, что этих мер может оказаться недостаточно, и в настоящее время изучает данные о дорожно-транспортных происшествиях и испытаниях, проведенных после отзыва.