Автопроизводитель Rivian «сломал» электронику машин после обновления

По имеющимся данным, сбой происходит в процессе обновления, в результате чего экран отключается, хоть автомобиль и остается управляемым. Вице-президент Rivian по разработке программного обеспечения Вассим Бенсаид (Wassim Bensaid) признал наличие ошибки, объяснив ее загрузокй неправильной сборки с неверными сертификатами безопасности.

После этого компания отменила кампанию по обновлению и планирует возобновить ее с правильным ПО после бета-тестирования.

Пострадавшие клиенты будут проинформированы о возможных вариантах решения проблемы, которые могут включать в себя даже физический ремонт.