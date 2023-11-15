Автопроизводитель Rivian «сломал» электронику машин после обновления

Автопроизводитель Rivian «сломал» электронику машин после обновленияО вариантах решения проблемы клиенты будут уведомлены
Производитель электромобилей Rivian столкнулся с проблемами ПО после выпуска обновления 2023.42, которое неожиданно вывело из строя информационно-развлекательные системы внедорожников R1S и пикапов R1T.
По имеющимся данным, сбой происходит в процессе обновления, в результате чего экран отключается, хоть автомобиль и остается управляемым. Вице-президент Rivian по разработке программного обеспечения Вассим Бенсаид (Wassim Bensaid) признал наличие ошибки, объяснив ее загрузокй неправильной сборки с неверными сертификатами безопасности.
После этого компания отменила кампанию по обновлению и планирует возобновить ее с правильным ПО после бета-тестирования.
Пострадавшие клиенты будут проинформированы о возможных вариантах решения проблемы, которые могут включать в себя даже физический ремонт.