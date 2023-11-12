Автосалоны создали препятствия для развития электромобилей

Продавцы, в данном случае в США, часто считают продажи электромобилей менее выгодными из-за длительного общения с клиентами и более низкой нормы прибыли. Кроме того, прибыльный сектор сервисного обслуживания и ремонта, составляющий 43% валовой прибыли дилеров, заставляет их опасаться минимальных потребностей EV в обслуживании.

Законы некоторых штатов, защищающие дилерские центры, усложняют ситуацию, не позволяя производителям осуществлять прямые продажи потребителям. Потребители отмечают, что дилеры больше обращают внимание на газовые автомобили, предоставляя к тому же неверную информацию об EV.

В исследовании Sierra Club отмечается, что в 66% дилерских центров США отсутствуют в продаже EV, а 30% отказываются предлагать их даже при наличии.