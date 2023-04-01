«Автошазам»: в России до конца года выпустят приложение для определения неполадок в автомобиле по звуку

«Автошазам»: в России до конца года выпустят приложение для определения неполадок в автомобиле по звукуМы впервые услышали про этот проект ещё несколько лет назад — разработка затянулась
Компания Simble разработала мобильное приложение «Автошазам», которое с помощью алгоритмов искусственного интеллекта сможет диагностировать состояние двигателя автомобиля по его звуку. Приложение будет бесплатным и станет доступно для устройств на iOS и Android до конца года.
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Пользователям нужно будет указать пробег, возраст и VIN-номер своего автомобиля, а затем записать звук двигателя. Приложение проанализирует звук и выдаст возможные неполадки, такие как проблемы с турбонаддувом, клапанами, приводным ремнём и другими деталями. Также приложение подскажет водителю, насколько серьёзна проблема и нужно ли обращаться в сервис.
Разработчики утверждают, что их алгоритмы адаптированы под характерные проблемные звуки разных марок и моделей автомобилей. Они ожидают, что сервисом воспользуются около 500 тысяч человек в год.