«Автошазам»: в России до конца года выпустят приложение для определения неполадок в автомобиле по звуку

Пользователям нужно будет указать пробег, возраст и VIN-номер своего автомобиля, а затем записать звук двигателя. Приложение проанализирует звук и выдаст возможные неполадки, такие как проблемы с турбонаддувом, клапанами, приводным ремнём и другими деталями. Также приложение подскажет водителю, насколько серьёзна проблема и нужно ли обращаться в сервис.

Разработчики утверждают, что их алгоритмы адаптированы под характерные проблемные звуки разных марок и моделей автомобилей. Они ожидают, что сервисом воспользуются около 500 тысяч человек в год.