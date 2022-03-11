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"АвтоВАЗ" собрал предсерийную модель секретного автомобиля Lada

Показать нам ее не могут
“АвтоВАЗ” уже заявлял, что в следующем году нам стоит ожидать две новые модели автомобиля Lada B-класса. Теперь же, одну из этих предсерийных моделей показали директору компании, который остался доволен.
"АвтоВАЗ" собрал предсерийную модель секретного автомобиля Lada

Минуты назад президент «АвтоВАЗа» Николя Мор посетил одно из самых секретных мест предприятия — цех по производству предсерийных автомобилей, где ему был представлен первый собранный предсерийный образец. Нет, мы не имеем права сказать, что это за модель Lada, но подробности обязательно расскажем в следующем, 2023 году.

АвтоВАЗ

Президент “АвтоВАЗа” Николя Мор высоко оценил степень готовности нового автомобиля. Если верить неофициальной информации, то новая модель Lada B-класса будет построена на платформе Renault CMF-B LS и уже в 2023 году она будет собираться на том же конвейере, где сейчас собирают Lada Granta.

Источник: Лада.онлайн
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