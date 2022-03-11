"АвтоВАЗ" собрал предсерийную модель секретного автомобиля Lada

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"АвтоВАЗ" собрал предсерийную модель секретного автомобиля LadaПоказать нам ее не могут
“АвтоВАЗ” уже заявлял, что в следующем году нам стоит ожидать две новые модели автомобиля Lada B-класса. Теперь же, одну из этих предсерийных моделей показали директору компании, который остался доволен.
Минуты назад президент «АвтоВАЗа» Николя Мор посетил одно из самых секретных мест предприятия — цех по производству предсерийных автомобилей, где ему был представлен первый собранный предсерийный образец. Нет, мы не имеем права сказать, что это за модель Lada, но подробности обязательно расскажем в следующем, 2023 году.
АвтоВАЗ
Президент “АвтоВАЗа” Николя Мор высоко оценил степень готовности нового автомобиля. Если верить неофициальной информации, то новая модель Lada B-класса будет построена на платформе Renault CMF-B LS и уже в 2023 году она будет собираться на том же конвейере, где сейчас собирают Lada Granta.
Источник: Лада.онлайн