"АвтоВАЗ" собрал предсерийную модель секретного автомобиля Lada

Минуты назад президент «АвтоВАЗа» Николя Мор посетил одно из самых секретных мест предприятия — цех по производству предсерийных автомобилей, где ему был представлен первый собранный предсерийный образец. Нет, мы не имеем права сказать, что это за модель Lada, но подробности обязательно расскажем в следующем, 2023 году.