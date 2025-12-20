Беспилотное такси Tesla Cybercab без руля впервые заметили на дорогах

Ранее Tesla тестировала Cybercab в основном на закрытых территориях, например на заводах, либо использовала обычные автомобили Model 3 с похожими камерами для испытаний. Теперь же машина выехала в реальный городской ландшафт. Остин выбран не случайно. Именно здесь Tesla планирует первой запустить сервис Robotaxi.

Илон Маск заявил, что к 2026 году Tesla хочет подключить к Robotaxi не только специальные автомобили Cybercab, но и машины обычных людей — если они будут соответствовать требованиям.

Компания уже активно собирает данные о дорогах и тестирует систему оплаты и обслуживания поездок.