Беспилотные автомобили Waymo СМИ назвали мечтой для страховых компаний

Опубликовано 21 декабря 2024, 08:151 мин.
Беспилотные автомобили Waymo СМИ назвали мечтой для страховых компанийАвтомобили Waymo имеют меньше страховых случаев, показало исследование
Новое исследование показывает, что автономные автомобили Waymo имеют меньше страховых случаев по сравнению с автомобилями, управляемыми человеком. В сотрудничестве со страховщиком Swiss Re компания Waymo проанализировала данные о 25,3 миллионах миль (40 млн км), пройденных ее самоуправляемыми автомобилями.
© Waymo
Исследование показало, что автомобили Waymo привели к 88% меньшему числу претензий по ущербу имуществу и 92% меньшему числу претензий по телесным повреждениям.
В ходе анализа было проведено сравнение претензий Waymo с автомобилями, управляемыми человеком, на основе данных о более чем 500 000 страховых случаев и 200 миллиардах миль (320 млрд км) пробега. Даже по сравнению с более новыми автомобилями, оснащенными усовершенствованными системами безопасности, автомобили Waymo продемонстрировали 86%-ное снижение количества страховых случаев, связанных с ущербом имуществу, и 90%-ное снижение количества страховых случаев, связанных с телесными повреждениями.
Поэтому Engadget назвали эти автомобили «мечтой» для страховых компаний.