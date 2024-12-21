Беспилотные автомобили Waymo СМИ назвали мечтой для страховых компаний

Исследование показало, что автомобили Waymo привели к 88% меньшему числу претензий по ущербу имуществу и 92% меньшему числу претензий по телесным повреждениям.

В ходе анализа было проведено сравнение претензий Waymo с автомобилями, управляемыми человеком, на основе данных о более чем 500 000 страховых случаев и 200 миллиардах миль (320 млрд км) пробега. Даже по сравнению с более новыми автомобилями, оснащенными усовершенствованными системами безопасности, автомобили Waymo продемонстрировали 86%-ное снижение количества страховых случаев, связанных с ущербом имуществу, и 90%-ное снижение количества страховых случаев, связанных с телесными повреждениями.

Поэтому Engadget назвали эти автомобили «мечтой» для страховых компаний.