Беспилотные минивэны Zeekr будут таксовать ещё в двух городах

В Денвере планируется запуск роботакси уже в следующем году, а в Сиэтле — как только получат разрешение. Эти города с «экстремальными погодными условиями» позволят Waymo проверить технологии в снег, дождь и сильный ветер.

Денвер и Сиэтл присоединяются к другим городам США, где Waymo уже работает. Сейчас в стране более 2000 роботакси, включая 800 в Сан-Франциско, 500 в Лос-Анджелесе, 400 в Фениксе, 100 в Остине и несколько десятков в Атланте.

Компания также планирует запустить коммерческие роботакси в Далласе, Майами и Вашингтоне в следующем году. Недавно получила разрешение на тесты в Нью-Йорке.