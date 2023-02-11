Беспроводная система Android Auto стала доступна в последней стране, где ее не было

В 2020 году компания Google запустила огромное расширение беспроводной версии Android Auto, благодаря которому эта функция появилась почти во всех странах, поддерживающих проводную версию.

В течение некоторого времени только две страны не имели доступа к беспроводной версии Android Auto: Россия и Япония. И если первая уже в конце 2020 года получила эту функцию, то вот Япония все никак не могла войти в этот список, оставаясь последней страной, которая не имела беспроводной формы Android Auto. Ситуация, к счастью японцев, изменилась.

Google не сделала официального заявления, но в обновлении страницы поддержки компания убрала уточнение, в котором говорилось об отсутствии беспроводной поддержки в Японии, и теперь эта страна полностью поддерживает Android Auto.

Причиной отсутствия поддержки беспроводного Android Auto в стране был закон, запрещающий использование диапазона WiFi 5,2 ГГц вне помещений, в том числе в автомобилях. В конце 2022 года этот закон был пересмотрен.