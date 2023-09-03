Бета-версия полного автопилота Tesla стала дешевле на $3 тыс

Функциональные возможности стандартного автопилота Tesla, расширенного автопилота (который стоит $6 тыс) и FSD существенно различаются. Стандартный автопилот обеспечивает базовую помощь, а расширенный автопилот добавляет такие функции, как помощь при парковке и дистанционная парковка с помощью смартфона.

FSD, в свою очередь, обеспечивает вождение по шоссе без рук и распознавание светофоров и знаков «стоп», а в перспективе планируется и полное автономное вождение. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск постоянно подчеркивает, что автомобили Tesla не являются полностью автономными и требуют контроля со стороны водителя.