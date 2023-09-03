Бета-версия полного автопилота Tesla стала дешевле на $3 тыс

Бета-версия полного автопилота Tesla стала дешевле на $3 тысВремя закупаться
Tesla снизила цену бета-версии программного обеспечения Full Self Driving (FSD) на 3 тыс долларов (до 12 тыс). Но удивляться не стоит: это 20%-ное снижение, по сути, восстанавливает первоначальную цену FSD. В прошлом году цена была увеличена до 15 тыс долларов.
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Функциональные возможности стандартного автопилота Tesla, расширенного автопилота (который стоит $6 тыс) и FSD существенно различаются. Стандартный автопилот обеспечивает базовую помощь, а расширенный автопилот добавляет такие функции, как помощь при парковке и дистанционная парковка с помощью смартфона.
FSD, в свою очередь, обеспечивает вождение по шоссе без рук и распознавание светофоров и знаков «стоп», а в перспективе планируется и полное автономное вождение. Однако генеральный директор Tesla Илон Маск постоянно подчеркивает, что автомобили Tesla не являются полностью автономными и требуют контроля со стороны водителя.