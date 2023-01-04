Без руля и кнопок: Chrysler представил концепт автомобиля будущего

Без руля и кнопок: Chrysler представил концепт автомобиля будущегоЕго производство должно начаться в 2025 году
К 2028 году культовый автомобильный бренд Chrysler будет делать исключительно электрокары. Поэтому Chrysler представил концепт автомобиля будущего, предназначенный для демонстрации множества новых технологий, которыми будут “напичканы” электрокары.
Фото: Chrysler
Если судить по изображениям, физических кнопок не будет, зато будет много экранов. Концепт “работает” под управлением ПО марки Stellantis, включая операционную систему STLA Brain, систему помощи водителю STLA AutoDrive Level 3 и информационно-развлекательную систему STLA Smart Cockpit.
Программное обеспечение синхронизирует все ваши данные "умного дома", отмечая, в какое время и где назначены встречи, и начинает планировать ваш день, что включает в себя навигацию по всем пунктам назначения, с остановками для зарядки электрокара по пути, если это необходимо. Войдя в автомобиль, вас встретит виртуальный помощник, который проверит вашу личность на основе "биометрического распознавания".
Ожидается, что концепт начнут воплощать в жизнь в 2025 году.