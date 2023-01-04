Без руля и кнопок: Chrysler представил концепт автомобиля будущего

Программное обеспечение синхронизирует все ваши данные "умного дома", отмечая, в какое время и где назначены встречи, и начинает планировать ваш день, что включает в себя навигацию по всем пунктам назначения, с остановками для зарядки электрокара по пути, если это необходимо. Войдя в автомобиль, вас встретит виртуальный помощник, который проверит вашу личность на основе "биометрического распознавания".

Ожидается, что концепт начнут воплощать в жизнь в 2025 году.