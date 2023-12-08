Безопасность дорожного движения: Big Data теперь предотвращают аварии

«Гениальность» IoV заключается не только в межавтомобильной связи, но и в самом автомобиле, благодаря сети контроллеров (CAN). Эта мощная система передачи данных обеспечивает мониторинг в режиме реального времени, обратную связь, обмен данными и устранение неисправностей для оптимальной работы автомобиля.

Для автопроизводителя, обслуживающего 4 миллиона подключенных автомобилей, о котором пишет пользователь HackerNoon, обработка умопомрачительных 100 миллиардов данных CAN ежедневно представляла собой сложную задачу. Переход к более продвинутой системе обеспечил эффективность, устранив узкие места при записи данных, обеспечив анализ в режиме реального времени и сократив расходы на вычисления и хранение.

Представьте себе мир, в котором 10 миллиардов строк данных ежедневно способствуют повышению безопасности и удобства вождения. Эта сложная аналитики в реальном времени - не мечта, а реальность, где аварийность не просто снижается, а потенциально искореняется благодаря силе Big Data в аналитике IoV.