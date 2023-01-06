BMW представила способный менять цвет автомобиль

Автомобиль получил название i Vision Dee. В прошлом году на выставке CESк омпания BMW показывала машину, которая могла менять оттенок, но только с белого на чёрный. А вот кузов нового автомобиля может переливаться всеми цветами радуги, одним сплошным оттенком или даже полосами.

BMW также обеспечила возможность проецирования изображений на лобовое стекло, чтобы превратить его в полноценный экран. Конечно, пока такой автомобиль существует только в виде концепта.