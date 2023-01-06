Авто
18:21, 06 января 2023
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BMW представила способный менять цвет автомобиль

Но пока его нельзя купить

BMW представила прототип автомобиля, который может менять цвет. Кроме того, у него есть такие функции, как проецирование данных о вождении на внутреннюю часть лобового стекла.

BMW представила способный менять цвет автомобиль

Фото: TechXplore

Автомобиль получил название i Vision Dee. В прошлом году на выставке CESк омпания BMW показывала машину, которая могла менять оттенок, но только с белого на чёрный. А вот кузов нового автомобиля может переливаться всеми цветами радуги, одним сплошным оттенком или даже полосами.

BMW также обеспечила возможность проецирования изображений на лобовое стекло, чтобы превратить его в полноценный экран. Конечно, пока такой автомобиль существует только в виде концепта.

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