Авто
Опубликовано 23 августа 2024, 22:36
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BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе

Достижение важное
По данным JATO Dynamics, BMW впервые обогнала Tesla по продажам аккумуляторных электромобилей (BEV). Немецкий автопроизводитель продал 14 869 BEV в июле 2024 года, опередив Tesla примерно на 300 единиц.
BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе
© Ferra

Это событие подчеркивает растущую силу традиционных автопроизводителей на рынке EV, где долгое время доминировали «чистые» производители электромобилей, такие как Tesla. Успех BMW объясняется экспертами расширением модельного ряда электромобилей и «высокой лояльностью к бренду».

Несмотря на то, что Tesla продолжает доминировать на мировом рынке электромобилей, в прошлом месяце количество регистраций в Европе сократилось на 16%, в то время как у BMW этот показатель вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом.

В целом на европейском рынке EV наблюдается спад: в июле было зарегистрировано 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Источник:Reuters
Автор:Максим Многословный
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