BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе

Опубликовано 23 августа 2024, 22:36
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BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в ЕвропеДостижение важное
По данным JATO Dynamics, BMW впервые обогнала Tesla по продажам аккумуляторных электромобилей (BEV). Немецкий автопроизводитель продал 14 869 BEV в июле 2024 года, опередив Tesla примерно на 300 единиц.
Это событие подчеркивает растущую силу традиционных автопроизводителей на рынке EV, где долгое время доминировали «чистые» производители электромобилей, такие как Tesla. Успех BMW объясняется экспертами расширением модельного ряда электромобилей и «высокой лояльностью к бренду».
Несмотря на то, что Tesla продолжает доминировать на мировом рынке электромобилей, в прошлом месяце количество регистраций в Европе сократилось на 16%, в то время как у BMW этот показатель вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом.
В целом на европейском рынке EV наблюдается спад: в июле было зарегистрировано 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше, чем в том же месяце 2023 года.