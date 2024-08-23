BMW впервые обогнала Tesla по продажам электромобилей в Европе

Это событие подчеркивает растущую силу традиционных автопроизводителей на рынке EV, где долгое время доминировали «чистые» производители электромобилей, такие как Tesla. Успех BMW объясняется экспертами расширением модельного ряда электромобилей и «высокой лояльностью к бренду».

Несмотря на то, что Tesla продолжает доминировать на мировом рынке электромобилей, в прошлом месяце количество регистраций в Европе сократилось на 16%, в то время как у BMW этот показатель вырос на 35% по сравнению с предыдущим годом.

В целом на европейском рынке EV наблюдается спад: в июле было зарегистрировано 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше, чем в том же месяце 2023 года.