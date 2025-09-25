Британские производители автомобилей сильно пострадали от кибератак

Производство коммерческих автомобилей продолжило резкое падение — на 73,2% до 1 621 единицы, после обрушения на 81,1% в июле. Отдельно стоит отметить, что данные августа не отражают ещё последствий кибератаки на крупнейшего автопроизводителя страны, Jaguar Land Rover. После взлома систем в конце августа компания продлила простой заводов как минимум до 1 октября, что может привести к срыву поставок и убыткам около £2 млрд.

Позитивная тенденция — рост выпуска электромобилей. В августе производство электрифицированных машин увеличилось на 40,9% до 16 830 единиц, что составило почти половину всех произведённых автомобилей.