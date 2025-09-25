Британские производители автомобилей сильно пострадали от кибератак

Опубликовано 25 сентября 2025, 17:261 мин.
Британские производители автомобилей сильно пострадали от кибератакВ августе
В августе британские автозаводы произвели меньше автомобилей по сравнению с прошлым годом — 37 072 единицы, что на 10,2% меньше. Снижение, однако, объясняют не толькр кибератаками, но и традиционным летним простоем заводов на обслуживание. Общий выпуск транспортных средств упал на 18,2% до 38 693 единиц — это худший показатель с 1956 года.
Производство коммерческих автомобилей продолжило резкое падение — на 73,2% до 1 621 единицы, после обрушения на 81,1% в июле. Отдельно стоит отметить, что данные августа не отражают ещё последствий кибератаки на крупнейшего автопроизводителя страны, Jaguar Land Rover. После взлома систем в конце августа компания продлила простой заводов как минимум до 1 октября, что может привести к срыву поставок и убыткам около £2 млрд.
Позитивная тенденция — рост выпуска электромобилей. В августе производство электрифицированных машин увеличилось на 40,9% до 16 830 единиц, что составило почти половину всех произведённых автомобилей.