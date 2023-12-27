BYD делает шаг вперед: первым в Китае получил лицензию на автопилот L3

Хотя L3 не означает полностью автономного вождения, он означает значительный скачок в автоматизированных возможностях, при этом для выполнения некоторых функций по-прежнему требуется водитель. В отличие от уровня 5, который является полностью автономным, BYD подчеркивает, что разговоры о полной автономии на данном этапе преждевременны.

BYD, возглавляемая генеральным директором Ван Чуаньфу, традиционно известна своим подходом, ориентированным на аппаратное обеспечение, и является производителей «бюджетных» автомобилей с физическими кнопками вместо экранов.

Однако последние начинания отражают сдвиг в сторону разработки программного обеспечения. BYD даже представила премиальные бренды YangWang и Fang Cheng Bao.