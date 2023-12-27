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Авто
20:53, 27 декабря 2023
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BYD делает шаг вперед: первым в Китае получил лицензию на автопилот L3

Другие проходят тестирование

Китайский автопроизводитель BYD достиг выдающейся вехи, став первым в Китае, получившим разрешение на автономное вождение уровня 3 (L3) для скоростных дорог. О получении этого разрешения, полученного в Шэньчжэне 21 июля, BYD официально объявила сегодня.

Хотя L3 не означает полностью автономного вождения, он означает значительный скачок в автоматизированных возможностях, при этом для выполнения некоторых функций по-прежнему требуется водитель. В отличие от уровня 5, который является полностью автономным, BYD подчеркивает, что разговоры о полной автономии на данном этапе преждевременны.

BYD, возглавляемая генеральным директором Ван Чуаньфу, традиционно известна своим подходом, ориентированным на аппаратное обеспечение, и является производителей «бюджетных» автомобилей с физическими кнопками вместо экранов.

Однако последние начинания отражают сдвиг в сторону разработки программного обеспечения. BYD даже представила премиальные бренды YangWang и Fang Cheng Bao.

Источник:carnewschina
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Китай
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#автомобиль
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#автопилот
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