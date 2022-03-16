Cadillac представил две функции для избранных водителей

Владельцы Cadillac CT4 и CT5 2021 года смогут приобрести функцию автоматического изменения полосы движения, а владельцы Escalade 2021 года получат опцию Трейлинга. По оценкам компании, около 12 000 CT4, 5 и Escalade будут иметь право на платные обновления. “Соответствующие требованиям клиенты получат от Cadillac информацию о ценах и о том, как они смогут приобрести и установить эти новые обновления в ближайшем будущем”, - сообщил представитель GM по электронной почте изданию Engadget.

Эти функции, которые можно найти на различных продуктах GM, включая новый Hummer EV, являются системой 2-го уровня, то есть это системой помощи водителю, а не полностью автономной.

Для навигации по дорожному движению она опирается на сочетание картографии LiDAR, GPS, визуальных камер и радарных датчиков. Первоначально GM анонсировал эти новые функции еще в 2020 году, однако пандемия COVID-19 и глобальная нехватка процессоров помешали их внедрению.