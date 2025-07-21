Чат-бот Grok от Илона Маска появился в Tesla и вызвал вопросы о приватности

Хотя функция бесплатная, эксперты задаются вопросом, кто на самом деле получает от неё больше пользы: водитель или сама компания. Tesla может передавать xAI данные разговоров, которые, по заявлению, будут обезличены. Однако в политике конфиденциальности xAI указано, что собирается не только голосовая информация, но и другие личные данные, включая активность в соцсетях.

Кроме того, современные автомобили собирают до 25 гигабайт данных в час — от видео с камер до GPS и данных о скорости и зарядке. Tesla уже делилась такими данными с властями в рамках расследований. Неясно, могут ли теперь использоваться и разговоры с Grok.

По мнению экспертов, приватность в автомобилях становится всё более «иллюзорной», особенно с ростом числа сенсоров и камер. Компании утверждают, что данные анонимны, но доказать это трудно.