Chery представила летающий автомобиль

Автомобиль состоит из трех основных компонентов: летного модуля, модуля кабины и модуля движения. Комбинируя эти модули в различных конфигурациях, автомобиль может плавно переключаться между режимами полета и наземного движения.

Летный модуль оснащен крыльями и силовыми установками, обеспечивающими вертикальный взлет и посадку. Модуль кабины обеспечивает комфортную и безопасную среду для пассажиров, а модуль движения оснащен колесами для наземного транспорта.

Одним из самых замечательных аспектов этого летающего автомобиля являются его полностью автономные возможности. Автомобиль может работать без вмешательства человека, перемещаясь как по воздуху, так и по земле.

Хотя Chery не раскрыла конкретных сроков коммерческого запуска этого летающего автомобиля, успешный первый полет является важной вехой. Компания в настоящее время совершенствует прототип и проводит дальнейшие испытания.