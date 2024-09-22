Число электромобилей превысило количество бензиновых автомобилей в Норвегии

Опубликовано 22 сентября 2024, 13:301 мин.
Число электромобилей превысило количество бензиновых автомобилей в НорвегииРекорд
Норвегия стала первой страной в мире, где число электромобилей превысило число бензиновых автомобилей. По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), среди 2,8 миллиона зарегистрированных частных автомобилей в стране насчитывается 754 303 полностью электрических автомобиля по сравнению с 753 905 бензиновыми машинами.
Это знаменует собой важную веху для Норвегии, поскольку страна стремится к тому, чтобы к 2025 году все продаваемые новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов, что на десятилетие опережает цель ЕС. Хотя автомобили на ископаемом топливе остаются самыми распространенными (около 1 миллиона), их продажи стремительно сокращаются. В августе, например, электромобили составили 94,3% от общего числа зарегистрированных новых автомобилей.