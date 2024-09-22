Число электромобилей превысило количество бензиновых автомобилей в Норвегии

Это знаменует собой важную веху для Норвегии, поскольку страна стремится к тому, чтобы к 2025 году все продаваемые новые автомобили были с нулевым уровнем выбросов, что на десятилетие опережает цель ЕС. Хотя автомобили на ископаемом топливе остаются самыми распространенными (около 1 миллиона), их продажи стремительно сокращаются. В августе, например, электромобили составили 94,3% от общего числа зарегистрированных новых автомобилей.