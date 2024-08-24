Что делать, если загорелся аккумулятор электромобиля

Пожары в батареях EV обычно происходят из-за «теплового разгона», когда химическая реакция в одном элементе батареи запускает цепную реакцию, распространяющуюся на соседние элементы. Это может быть следствием несчастных случаев или, в редких случаях, производственных дефектов. Несмотря на сообщения СМИ, такие пожары случаются редко благодаря надежным системам управления батареями, предотвращающим перезарядку и перегрев.

Если ваш EV загорелся, необходимо действовать быстро, пишет издание. Остановитесь на обочине, выключите двигатель и немедленно эвакуируйтесь из автомобиля — не пытайтесь достать личные вещи. Отойдите на расстояние и позвоните в экстренные службы. Пожарным требуется гораздо больше воды для тушения пожара в электромобиле по сравнению с пожаром в бензиновом автомобиле, и порой они могут позволить автомобилю догореть.