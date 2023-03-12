Что случается с автомобилями, которые не смогли продать в салоне

Если какой-то автомобиль в салоне так и не получилось продать, то его может ждать разная судьба.

Например, такие машины могут выдавать тем, чьи автомобили на ремонте. В этом случае дилер получит практически новый автомобиль с небольшим пробегом. И его проще продать по низкой цене. Но это лучше, чем совсем не продать.

Другой неплохой вариант - отправить машины на другой рынок. Так есть шанс продать автомобили в другом регионе.