Cruise решила отозвать 1200 своих роботакси

Расследование, начатое в декабре 2022 года после сообщений о двух пострадавших в трех авариях с выездом задним ходом, теперь закрыто. Cruise заявила, что не согласна с выводом NHTSA о необходимости отзыва, но согласилась на действия по урегулированию расследования.

Компания подчеркнула, что предыдущие обновления ПО уже снизили риск неожиданного торможения, и отметила, что частота таких инцидентов в автомобилях Cruise значительно ниже, чем у водителей-людей.

Несмотря на это, NHTSA продолжает отдельное расследование, чтобы выяснить, насколько автономные системы Cruise «защищают пешеходов».