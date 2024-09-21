Cruise возобновила испытания беспилотных такси после октябрьского инцидента

В своем сообщении компания подчеркнула важность возобновления работы в районе, заявив: «Это позволит нашим местным сотрудникам непосредственно работать с нашим продуктом, дорабатывая и совершенствуя наши технологии в ходе исследований и разработок». Этот шаг последовал за урегулированием спора с Комиссией по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC), где Cruise заплатила штраф в размере 112 500 долларов за неполное раскрытие подробностей октябрьского инцидента.

Компания тесно сотрудничает с регулирующими органами Калифорнии и местными «заинтересованными» сторонами, чтобы «обеспечить безопасность и эффективность» своей технологии.