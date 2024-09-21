Cruise возобновила испытания беспилотных такси после октябрьского инцидента

Опубликовано 21 сентября 2024, 15:451 мин.
Cruise возобновила испытания беспилотных такси после октябрьского инцидентаКогда случилась не самая приятная ситуация
Cruise собирается вернуться на улицы Саннивейла и Маунтин-Вью впервые после остановки работы из-за наезда на пешехода в октябре 2023 года. Компания объявила, что задействует несколько автомобилей с человеческим контролем, чтобы начать картирование района, а затем планирует перейти к контролируемому тестированию автономных автомобилей осенью этого года.
В своем сообщении компания подчеркнула важность возобновления работы в районе, заявив: «Это позволит нашим местным сотрудникам непосредственно работать с нашим продуктом, дорабатывая и совершенствуя наши технологии в ходе исследований и разработок». Этот шаг последовал за урегулированием спора с Комиссией по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC), где Cruise заплатила штраф в размере 112 500 долларов за неполное раскрытие подробностей октябрьского инцидента.
Компания тесно сотрудничает с регулирующими органами Калифорнии и местными «заинтересованными» сторонами, чтобы «обеспечить безопасность и эффективность» своей технологии.