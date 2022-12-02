Да это же ГАЗель: Tesla представила второе поколение электрогрузовиков

Да это же ГАЗель: Tesla представила второе поколение электрогрузовиковНо пока без особых подробностей
Глава Tesla Илон Маск представил второе поколение грузовиков компании, но не назвал прогнозов относительно цены на них, планов производства или количества груза, которое они смогут перевозить. Надеюсь, я не один, кому они своим внешним видом напоминают ГАЗель.
Маск заявил, что электрогрузовик снизит выбросы вредных веществ на шоссе, превзойдет существующие дизельные модели по мощности и безопасности, а также закрепит технологию быстрой зарядки, которую Tesla будет использовать в своем предстоящем пикапе Cybertruck.
"Если вы дальнобойщик и вам нужна самая крутая машина на дороге, то это то, что нужно", - сказал Маск, отметив, что прошло пять лет с тех пор, как Tesla объявила о разработке полностью электрического грузовика. "Эта штука обладает сумасшедшей мощностью по сравнению с дизельным грузовиком. По сути, это слон, передвигающийся как гепард".
Tesla заявила, что начнет использовать грузовики для доставки деталей на свой завод во Фримонте, что в штате Калифорния.