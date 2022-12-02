Да это же ГАЗель: Tesla представила второе поколение электрогрузовиков

Маск заявил, что электрогрузовик снизит выбросы вредных веществ на шоссе, превзойдет существующие дизельные модели по мощности и безопасности, а также закрепит технологию быстрой зарядки, которую Tesla будет использовать в своем предстоящем пикапе Cybertruck.

"Если вы дальнобойщик и вам нужна самая крутая машина на дороге, то это то, что нужно", - сказал Маск, отметив, что прошло пять лет с тех пор, как Tesla объявила о разработке полностью электрического грузовика. "Эта штука обладает сумасшедшей мощностью по сравнению с дизельным грузовиком. По сути, это слон, передвигающийся как гепард".

Tesla заявила, что начнет использовать грузовики для доставки деталей на свой завод во Фримонте, что в штате Калифорния.