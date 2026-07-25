Дефицит памяти из-за ИИ добрался до… автомобилей

Опубликовано 25 июля 2026, 22:151 мин.
Дефицит памяти из-за ИИ добрался до… автомобилейЦены на машины тоже могут вырасти
ИИ-бум привёл, как мы все помним, к нехватке микросхем памяти. Теперь проблема дошла и до автопрома. Как пишут СМИ, крупнейшие производители машин начали предупреждать о росте цен из-за дорожающих комплектующих.
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Например, американская General Motors сообщила, что в этом году ожидает подорожания автомобилей в Северной Америке примерно на 0,5%. Финансовый директор GM также заявил, что расходы на сырьё, включая оперативную память, могут вырасти на 1,5−2 миллиарда долларов.
Китайский гигант BYD тоже поднял стоимость своих систем помощи водителю на 20%, объяснив это резким ростом мировых цен на память. В Корее Hyundai Mobis призвала местные компании, включая Samsung, объединиться для «укрепления цепочки поставок автозапчастей».