Депутаты предложили выпустить отечественный автомобиль дешевле Lada Granta

В письме говорится, что в современных условиях автомобиль, сравнимый или даже превосходящий Lada Granta по уровню безопасности и комфорта, может быть произведен по значительно более низкой цене, чем отечественная модель. В настоящее время стоимость Lada Granta начинается от 778 000 рублей.

Опрошенные изданием эксперты поддерживают эту идею, но отмечают, что чрезмерные требования российского Технического регламента не позволяют локализовать производство более доступных автомобилей. Для достижения цены в 500 000 рублей потребуются массовые объемы производства от 300 000 до 500 000 автомобилей в год, что позволит значительно снизить затраты за счет эффекта масштаба.