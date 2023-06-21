Депутаты предложили выпустить отечественный автомобиль дешевле Lada Granta

Депутаты предложили выпустить отечественный автомобиль дешевле Lada GrantaС учетом того, что стоимость Granta начинается от 778 000 рублей
Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», направил письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением Минпромторгу, НАМИ и российским автопроизводителям изучить зарубежный опыт производства доступных «народных» автомобилей. Цель - разработать российский автомобиль по цене около 500 000 рублей. Об этом пишут «Известия».
В письме говорится, что в современных условиях автомобиль, сравнимый или даже превосходящий Lada Granta по уровню безопасности и комфорта, может быть произведен по значительно более низкой цене, чем отечественная модель. В настоящее время стоимость Lada Granta начинается от 778 000 рублей.
Опрошенные изданием эксперты поддерживают эту идею, но отмечают, что чрезмерные требования российского Технического регламента не позволяют локализовать производство более доступных автомобилей. Для достижения цены в 500 000 рублей потребуются массовые объемы производства от 300 000 до 500 000 автомобилей в год, что позволит значительно снизить затраты за счет эффекта масштаба.