Для беспилотных авто оцифруют платную трассу Москва-Питер

Цель проекта, по которому выигравшей компании потребуется оцифровать трассу М-11, - обеспечить безопасное движение беспилотных транспортных средств, в том числе грузовиков, отмечает издание. Протяженность пилотной дорожной зоны составляет около 610 км.

Заявки на конкурс могут быть поданы подрядчиками до 30 марта этого года. Результаты тендера будут объявлены уже 12 апреля. Объявлена и максимальная сумма контракта - 300 млн рублей. Подрядчик должен будет выполнить работы в четыре этапа до конца 2023 года, разработав и настроив цифрового двойника М-11 в демонстрационном макете, “развернуть его на оборудовании в ЦОД и выполнить пусконаладочные и интеграционные работы”.