Для чего владельцам BMW взламывать прошивки своих автомобилей

В прошлом владельцы автомобилей BMW уже занимались взломом электронного блока управления (ECU). Это, например, пришлось делать, когда в 2018 году автопроизводитель попросил $80 в год за использование беспроводной Apple CarPlay. После шумихи BMW изменил условия подписки — функция стала стоить $300 за 20 лет пользования.

Следует отметить, что на момент написания заметки нет доказательств того, что кто-либо взломал прошивку, чтобы включить подогрев сидений. Авторы Carscoops отметили, что если эти доказательства появятся, они не будут шокированы. Однако это может привести к аннулированию гарантии.