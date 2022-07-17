Для чего владельцам BMW взламывать прошивки своих автомобилей

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Для чего владельцам BMW взламывать прошивки своих автомобилейСкоро может начаться новая волна взломов
Недавно BMW решила взимать с клиентов плату за подогрев сидений по подписке. Это вызвало негативную реакцию общественности. Эксперты предположили, что такие решения компании могут привести к тому, что автомобилисты будут пытаться взломать программное обеспечение в машине.
В прошлом владельцы автомобилей BMW уже занимались взломом электронного блока управления (ECU). Это, например, пришлось делать, когда в 2018 году автопроизводитель попросил $80 в год за использование беспроводной Apple CarPlay. После шумихи BMW изменил условия подписки — функция стала стоить $300 за 20 лет пользования.
Следует отметить, что на момент написания заметки нет доказательств того, что кто-либо взломал прошивку, чтобы включить подогрев сидений. Авторы Carscoops отметили, что если эти доказательства появятся, они не будут шокированы. Однако это может привести к аннулированию гарантии.