Для Tesla Model Y и 3 создали самонадувающийся матрас

Встроенный насос надувает матрас менее чем за две минуты, а его упругость регулируется нажатием одной кнопки. Матрас весит 10,6 кг и легко помещается в среднеразмерный вещмешок, что делает его «идеальным для путешествий», считают в компании.

На сайте Kickstarter можно сделать предзаказ за 585 евро, что значительно ниже будущей розничной цены в 899 евро. Поставки намечены на декабрь 2024 года.