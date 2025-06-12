До запуска сервиса роботакси Tesla осталось меньше двух недель, но это не точно

Опубликовано 12 июня 2025, 07:301 мин.
До запуска сервиса роботакси Tesla осталось меньше двух недель, но это не точноИлон Маск: запуск сервиса роботакси Tesla в Остине намечен на 22 июня
Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания планирует запустить свой первый сервис роботакси 22 июня в Остине, штат Техас. Однако он уточнил, что дата может измениться: «Мы очень осторожны по части безопасности, поэтому возможен перенос».
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На начальном этапе Tesla будет использовать обычные электромобили Model Y, оснащённые версией системы Full Self-Driving (FSD). Это не тот футуристичный автомобиль Cybercab без руля и педалей, который Маск показал в прошлом году. За машинами будут следить дистанционно — специалисты будут проверять, всё ли идёт нормально.
Tesla начала тестировать беспилотные машины без водителя только в конце мая. Маск отметил, что в начале будет задействовано от 10 до 20 машин. Пока неясно, как пользователи смогут заказать поездку.
Ранее Tesla работала с властями Остина, чтобы подготовить город к тестированию, включая обучение экстренных служб.