До запуска сервиса роботакси Tesla осталось меньше двух недель, но это не точно

На начальном этапе Tesla будет использовать обычные электромобили Model Y, оснащённые версией системы Full Self-Driving (FSD). Это не тот футуристичный автомобиль Cybercab без руля и педалей, который Маск показал в прошлом году. За машинами будут следить дистанционно — специалисты будут проверять, всё ли идёт нормально.

Tesla начала тестировать беспилотные машины без водителя только в конце мая. Маск отметил, что в начале будет задействовано от 10 до 20 машин. Пока неясно, как пользователи смогут заказать поездку.

Ранее Tesla работала с властями Остина, чтобы подготовить город к тестированию, включая обучение экстренных служб.