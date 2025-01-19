«Дочка» Google подтвердила партнерство с китайской Zeekr, несмотря на запрет США

Правительство США недавно приняло новые правила, запрещающие китайские и российские технологии на американских дорогах, с целью «защиты от потенциального иностранного вмешательства». Правила, которые вступят в силу в 2027 году для программного обеспечения и в 2029 году для аппаратного обеспечения, в теории должны стать препятствием растущей торговле китайскими электромобилями (EV).

Компания Zeekr, дочернее предприятие китайской Geely, начала поставлять Waymo свои роботакси нового поколения, и некоторые предсерийные модели уже проходят испытания в Сан-Франциско и Фениксе.

Waymo заверила общественность, что новые правила не повлияют на ее планы. Компания объяснила, что автомобили Zeekr, которые она получает, лишены всех технологий, которые могли бы обеспечить связь с производителем. Вместо этого Waymo устанавливает свою собственную технологию автономного вождения после того, как автомобили прибывают в США.