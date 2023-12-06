Дом на колесах от дизайнера того самого DeLorean продали на аукционе за $23000

Дом на колесах от дизайнера того самого DeLorean продали на аукционе за $23000Ему самое место в «Назад в будущее»
Легендарный Vixen 21 TD 1987 года, дом на колесах, разработанный не кем иным, как Биллом Коллинзом, известным своей работой над культовым DeLorean DMC-12, который использовался во франшизе «Назад в будущее», недавно выставленный на аукцион Bring a Trailer, все же нашел своего владельца, который купил его за $23000.
Этот футуристический дом на колесах был выпущен всего 376 экземплярами. Обладая гладким светло-серым экстерьером с фирменным штрихом Билла Коллинза, Vixen 21 TD может похвастаться низким центром тяжести и управляемостью, как у автомобиля, что отличает его от обычных домов на колесах. Интерьер - это мастер-класс инноваций: реверсивное переднее пассажирское сиденье, откидывающаяся крыша и мини-кухня.
Проехав через разные штаты, этот Vixen 21 TD - кусочек автомобильной истории, предлагающий взгляд на творческий гений Билла Коллинза.