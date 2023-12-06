Дом на колесах от дизайнера того самого DeLorean продали на аукционе за $23000

Этот футуристический дом на колесах был выпущен всего 376 экземплярами. Обладая гладким светло-серым экстерьером с фирменным штрихом Билла Коллинза, Vixen 21 TD может похвастаться низким центром тяжести и управляемостью, как у автомобиля, что отличает его от обычных домов на колесах. Интерьер - это мастер-класс инноваций: реверсивное переднее пассажирское сиденье, откидывающаяся крыша и мини-кухня.

Проехав через разные штаты, этот Vixen 21 TD - кусочек автомобильной истории, предлагающий взгляд на творческий гений Билла Коллинза.