Доступ электромобилей Kia к зарядкам Tesla отложили

Родственная Kia компания Hyundai уже поставляет новые модели 2025 Ioniq 5 с портами для зарядки, соответствующими стандарту NACS от Tesla, в то время как старые модели с портами CCS1 все еще могут использовать Supercharger с помощью адаптера.

Kia бесплатно предоставляет адаптеры NACS владельцам новых автомобилей EV6 и EV9, приобретенных в США после 4 сентября 2024 года, и они также могут приобрести их у дилеров. Kia предупреждает, что использование других адаптеров может привести к аннулированию гарантии.