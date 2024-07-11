Доверие оказалось важнее знаний для принятия полностью беспилотных автомобилей

Ведущий автор исследования Кэтрин Робинсон-Тэй и ее советник Вэй Пенг провели опрос 323 взрослых людей и обнаружили, что доверие значительно влияет на восприятие рисков, связанных с такими автомобилями.

Несмотря на потенциальное повышение безопасности - до 90 % меньше аварий в случае широкого распространения, - автомобили сталкиваются со скептицизмом. Опрос Pew Research 2022 года показал, что 44% американцев относятся к беспилотным автомобилям негативно. Исследователи предполагают, что это недоверие частично объясняется отсутствием физического контроля над ними и сообщениями СМИ об авариях с участием подобных функций.