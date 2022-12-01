Авто
18:19, 01 декабря 2022
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Дождались: в Госдуму внесли закон о штрафах за шумный мотоцикл

Чтобы точно никто не мешал спать ночью

В Госдуму внесли законопроект, благодаря которому владельцев слишком шумных автомобилей и мотоциклов в России можно будет штрафовать, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Чепикова.

Дождались: в Госдуму внесли закон о штрафах за шумный мотоцикл

Он объяснил, что специальный комитет Госдумы планирует рассмотреть 5 декабря проект поправок в “Кодекс об административных правонарушениях РФ”, который как раз и будет касаться штрафов для водителей, чьи транспортные средства нарушают тишину ночи.

Проектом будет предложено ввести штрафы в размере от 5 до 30 тысяч рублей "за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств". Размер штрафа будет зависеть от мощности двигателя. Сам автомобиль в таком случае отправится на штрафстоянку.

Вычислять шумных водителей хотят с помощью специальных камер, которые работают в автоматическом режиме и оснащены средствами для измерения уровня шума. Однако пока существуют только прототипы таких устройств.

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