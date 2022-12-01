Дождались: в Госдуму внесли закон о штрафах за шумный мотоцикл

Дождались: в Госдуму внесли закон о штрафах за шумный мотоциклЧтобы точно никто не мешал спать ночью
В Госдуму внесли законопроект, благодаря которому владельцев слишком шумных автомобилей и мотоциклов в России можно будет штрафовать, пишут "Известия" со ссылкой на депутата Госдумы Сергея Чепикова.
Он объяснил, что специальный комитет Госдумы планирует рассмотреть 5 декабря проект поправок в “Кодекс об административных правонарушениях РФ”, который как раз и будет касаться штрафов для водителей, чьи транспортные средства нарушают тишину ночи.
Проектом будет предложено ввести штрафы в размере от 5 до 30 тысяч рублей "за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств". Размер штрафа будет зависеть от мощности двигателя. Сам автомобиль в таком случае отправится на штрафстоянку.
Вычислять шумных водителей хотят с помощью специальных камер, которые работают в автоматическом режиме и оснащены средствами для измерения уровня шума. Однако пока существуют только прототипы таких устройств.