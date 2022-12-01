Дождались: в Госдуму внесли закон о штрафах за шумный мотоцикл

Он объяснил, что специальный комитет Госдумы планирует рассмотреть 5 декабря проект поправок в “Кодекс об административных правонарушениях РФ”, который как раз и будет касаться штрафов для водителей, чьи транспортные средства нарушают тишину ночи.

Проектом будет предложено ввести штрафы в размере от 5 до 30 тысяч рублей "за нарушение покоя граждан и тишины с использованием автомобилей или мототранспортных средств". Размер штрафа будет зависеть от мощности двигателя. Сам автомобиль в таком случае отправится на штрафстоянку.

Вычислять шумных водителей хотят с помощью специальных камер, которые работают в автоматическом режиме и оснащены средствами для измерения уровня шума. Однако пока существуют только прототипы таких устройств.