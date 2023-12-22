Двери открываются во время аварий: Tesla отозвала более 120 000 электрокаров

Двери открываются во время аварий: Tesla отозвала более 120 000 электрокаровНе стоит, наверное, уточнять, насколько это небезопасно
Компания Tesla Илона Маска столкнулась с новой неудачей: она отзывает 120 423 автомобиля в США. Этот шаг был предпринят в ответ на тревожный риск разблокировки дверей салона во время аварий, что вызывает закономерные опасения по поводу безопасности пассажиров.
Tesla хоть и отреагировала достаточно быстро, после выяснения проблемы, выпустив обновление программного обеспечения для устранения неполадок с блокировкой дверей, что было подтверждено NHTSA, однако отзыв все же затронул преимущественно автомобили Tesla Model S и Model X 2021−2023 годов выпуска, которые, как выяснилось, не соответствуют федеральным стандартам безопасности.
Это произошло после колоссального отзыва Tesla более двух миллионов автомобилей в США на прошлой неделе, который якобы был направлен на повышение безопасности системы помощи водителю (автопилот).