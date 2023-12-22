Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Авто
22:31, 22 декабря 2023
1 мин.

Двери открываются во время аварий: Tesla отозвала более 120 000 электрокаров

Не стоит, наверное, уточнять, насколько это небезопасно

Компания Tesla Илона Маска столкнулась с новой неудачей: она отзывает 120 423 автомобиля в США. Этот шаг был предпринят в ответ на тревожный риск разблокировки дверей салона во время аварий, что вызывает закономерные опасения по поводу безопасности пассажиров.

Tesla хоть и отреагировала достаточно быстро, после выяснения проблемы, выпустив обновление программного обеспечения для устранения неполадок с блокировкой дверей, что было подтверждено NHTSA, однако отзыв все же затронул преимущественно автомобили Tesla Model S и Model X 2021−2023 годов выпуска, которые, как выяснилось, не соответствуют федеральным стандартам безопасности.

Это произошло после колоссального отзыва Tesla более двух миллионов автомобилей в США на прошлой неделе, который якобы был направлен на повышение безопасности системы помощи водителю (автопилот).

Источник:Mint
Автор:Максим Многословный
Теги:
#отзыв
,
#Электрокар
,
#Tesla
Новости партнеров
Новости партнеров