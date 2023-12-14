Дворники для электропикапа Tesla Cybertruck стоят 15 тысяч рублей ($165)

Но это еще не все - если с лобовым стеклом случится несчастье, вы можете заменить все лобовое стекло Cybertruck за 1900 долларов. Да, вы все правильно поняли. Хотя это может показаться дороговато, это одна из главных частей футуристического дизайна, к которому стремилась компания.

Интересно, что только через год после иска к Tesla Калифорнийского департамента автотранспорта о рекламе автопилота, несоответствующей действительности, адвокаты компании ответили и потребовали отозвать иск, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США. Критика автономности её автопилота — нарушение свободы слова.