Дворники для электропикапа Tesla Cybertruck стоят 15 тысяч рублей ($165)Приятной покупки
Держитесь крепче, поклонники Tesla. Стоимость замены дворников на долгожданном Tesla Cybertruck была обнародована, и это вызвало немалый ажиотаж. По словам Ника Круза Патане, весь рычаг и щетку в сборе можно приобрести за 165 долларов, а если вы ограничены в средствах, купить можно только щетку «всего» за 75 долларов.
Но это еще не все - если с лобовым стеклом случится несчастье, вы можете заменить все лобовое стекло Cybertruck за 1900 долларов. Да, вы все правильно поняли. Хотя это может показаться дороговато, это одна из главных частей футуристического дизайна, к которому стремилась компания.
Интересно, что только через год после иска к Tesla Калифорнийского департамента автотранспорта о рекламе автопилота, несоответствующей действительности, адвокаты компании ответили и потребовали отозвать иск, ссылаясь на Первую поправку к Конституции США. Критика автономности её автопилота — нарушение свободы слова.