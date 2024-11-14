EHang удвоил время полета городского электросамолета новой батареей

Этот тест, проведенный в сотрудничестве с компанией Shenzhen Inx Energy Technology, представляет собой важный шаг к увеличению дальности полета этого eVTOL, а может и сторонних производителей, что имеет решающее значение для таких сфера, как туризм, логистика и службы экстренной помощи.

Новая батарея с удельной энергоемкостью 480 Вт·ч/кг оснащена анодом из металлического лития и оксидной керамической электролитной системой, что позволяет ей выдерживать экстремальные температуры от -40°C до 150 °C. В сравнении с традиционными литий-ионными батареями, твердотельная батарея улучшает термостабильность, снижает риск возгорания и требует меньшего обслуживания.

Сотрудничество EHang с Inx направлено на крупномасштабное производство батареи к 2025 году, с целью достижения времени полета до 60 минут.