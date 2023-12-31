Эксперты: электромобили прямо сейчас меняют весь автомобильный рынок

Но помимо экологических преимуществ, назревает и более глубокий сдвиг. Электромобили меняют представление об автомобилях, какими мы их знаем. Это уже не просто машины, это гаджеты с программным обеспечением, которые легко интегрируются в нашу цифровую жизнь. Это связано как с возможностями — функциями, управляемыми с помощью приложений, расширенной персонализацией, — так и с постоянным страхом перед ошибками в программном обеспечении и даже кибератаками.

Эта технологическая трансформация заставляет автопроизводителей становиться мастерами программного обеспечения и батарей, что является монументальным сдвигом для отрасли, построенной на двигателях и передачах.

Лорен Макдональд, консультант по вопросам EV, метко сравнивает это с тем, как если бы стоматолог вдруг стал делать операцию на открытом сердце. Кривая обучения крута, а ставки высоки. Такие компании, как Ford, уже несут убытки от продаж EV, а с учетом того, что Tesla и Rivian выбирают прямые продажи потребителям, традиционные дилерские центры сталкиваются с неопределенным будущим.

Это не футуристическое видение, это происходит уже сейчас, сообщают эксперты.