Опубликовано 10 июня 2026, 17:241 мин.
Экспорт автомобилей из Китая вырос на 68,7%В мае
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в мае этого года Китай экспортировал 930 тысяч автомобилей. Это на 68,7% больше, чем в мае прошлого года.
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Особенно хорошо продаются за рубежом электромобили и гибриды. В мае их было отправлено на экспорт 446 тысяч штук — рост в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.
Всего за первые пять месяцев 2026 года Китай поставил на внешние рынки 4 059 000 автомобилей (+63% к прошлому году). Из них почти половину (1,833 миллиона) составили электромобили и гибриды.