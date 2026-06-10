Экспорт автомобилей из Китая вырос на 68,7%

Особенно хорошо продаются за рубежом электромобили и гибриды. В мае их было отправлено на экспорт 446 тысяч штук — рост в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом.

Всего за первые пять месяцев 2026 года Китай поставил на внешние рынки 4 059 000 автомобилей (+63% к прошлому году). Из них почти половину (1,833 миллиона) составили электромобили и гибриды.