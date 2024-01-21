Электрические грузовики стали популярными среди водителей

Хари Бертон, водитель электрического Volvo VNR в транспортной компании IMC в районе Лос-Анджелеса, говорит, что «все, кто ездил на EV, не хотят возвращаться на дизель». Он особенно ценит плавность и бесшумность электрических грузовиков, которые, по его мнению, делают вождение более приятным.

Майк Рет, исполнительный директор Североамериканского совета по эффективности грузоперевозок, поддержал мнение Бертона, заявив, что многие водители отмечают, что электрогрузовики легче переносят нагрузку на их организм благодаря снижению вибрации и облегчению рулевого управления. Он считает, что электрогрузовики могут помочь снизить текучесть кадров и привлечь новых водителей в индустрию грузоперевозок.

Хотя электрогрузовики набирают популярность на местных и региональных маршрутах, они сталкиваются с проблемами, когда речь идет о больших расстояниях. Максимальный запас хода электрических грузовиков сегодня обычно составляет около 400 км, что недостаточно для дальних грузоперевозок.

В конце статьи приводятся комментарии водителей грузовиков, которые на собственном опыте убедились в преимуществах электромобилей. Гэри ЛаБуш, дальнобойщик компании Frito-Lay, описал свой первый опыт вождения электрического грузовика как «ночь и день» по сравнению с дизельными автомобилями, отметив отсутствие шума и выхлопов. Марти Бутс, еще один дальнобойщик, сравнил вождение электрогрузовика с «балериной» по сравнению с «борцом из колледжа», как у дизельных грузовиков.