Электрофура Mercedes-Benz проехала 1000 км лишь с одной остановкой для подзарядки

Электрофура Mercedes-Benz проехала 1000 км лишь с одной остановкой для подзарядкиБудущее все ближе
Электронный грузовик Mercedes-Benz eActros 600 совершил удивительный подвиг, преодолев более 1000 километров по Альпам всего лишь с одной остановкой на подзарядку. В ходе испытаний прототип был загружен 40-тонным грузом и отправился в путь из Штутгарта (Германия), пересекая сложную горную цепь Швабская Юра, а затем добрался до Больцано (Италия).
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Несмотря на крутые подъемы и сложные дороги, eActros 600 благодаря эффективному приводу, большой емкости батареи и высокоэффективной рекуперации преодолел 530 км пути до Больцано без промежуточной остановки на подзарядку. После подзарядки прототип вернулся в Штутгарт, вновь преодолев расстояние без дополнительной подзарядки.
Серийно выпускаемый eActros 600 оснащен тремя литий-железо-фосфатными аккумуляторными блоками общей емкостью более 600 кВт-ч. Он оснащен двумя электродвигателями мощностью 400 кВт и пиковой мощностью более 600 кВт. Успешное испытание подчеркивает потенциал электромобилей для дальних перевозок, демонстрируя их способность эффективно преодолевать сложные маршруты.