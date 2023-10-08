Электрофура Mercedes-Benz проехала 1000 км лишь с одной остановкой для подзарядки

Несмотря на крутые подъемы и сложные дороги, eActros 600 благодаря эффективному приводу, большой емкости батареи и высокоэффективной рекуперации преодолел 530 км пути до Больцано без промежуточной остановки на подзарядку. После подзарядки прототип вернулся в Штутгарт, вновь преодолев расстояние без дополнительной подзарядки.

Серийно выпускаемый eActros 600 оснащен тремя литий-железо-фосфатными аккумуляторными блоками общей емкостью более 600 кВт-ч. Он оснащен двумя электродвигателями мощностью 400 кВт и пиковой мощностью более 600 кВт. Успешное испытание подчеркивает потенциал электромобилей для дальних перевозок, демонстрируя их способность эффективно преодолевать сложные маршруты.